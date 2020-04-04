Криштиану Роналду сделал стрижку в условиях карантина

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал в Instagram, как ему удалось постричься во время карантинных мер в Италии.
На кадрах роль парикмахера прославленного 35-летнего футболиста исполнила любимая девушка Джорджина Родригес.
Будьте стильными и оставайтесь дома, — подписал видео Роналду.
По последним данным, которые Италия опубликовала 3 апреля, в стране сейчас зафиксировано почти 120 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 20 тысяч больных выздоровели, число жертв — 14 681.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов.
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