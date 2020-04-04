Криштиану Роналду сделал стрижку в условиях карантина

Фото: instagram.com/cristiano

У главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина родилась четвёртая дочь.

Об этом специалист сообщил, опубликовав в Instagram фотографию с супругой Дарьей и новорождённой девочкой. Вот чем ещё заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещё одной доченьки, — подписал он...