«Краснодар» заинтересован в трансфере форварда из Аргентины Бустоса

https://static.news.ru/photo/96ff488c-be8a-11ea-bc37-fa163e074e61_660.jpg Науэль Бустос Фото: bustosnahuel10/instagram.com

Футбольный клуб «Краснодар» подготовил предложение по трансферу 22-летнего нападающего молодёжной сборной Аргентины Науэля Бустоса. За его переход российская сторона готова заплатить €7 млн.

Об этом сообщает Mundo. Отмечается, что Бустос принадлежит «Тальересу», за который выступал в 2017 и 2018 годах. Контракт с аргентинской командой предусматривает отступные в случае его ухода в €18 млн, однако руководство «Тальереса» готово отпустить форварда и за €10 млн.

С января по июнь 2019 года Бустос находился в аренде в Мексике, где защищал цвета «Пачуки».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вратарь футбольного клуба «Краснодар» Станислав Крицюк перейдёт в турецкий «Бешикташ». Руководство турецкой команды уже достигло предварительной договорённости с футболистом. Действующее соглашение Крицюка с «Краснодаром» заканчивается 31 июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл за краснодарскую команду шесть матчей.