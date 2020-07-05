«Краснодар» заинтересован в трансфере форварда из Аргентины Бустоса

Футбольный клуб «Краснодар» подготовил предложение по трансферу 22-летнего нападающего молодёжной сборной Аргентины Науэля Бустоса. За его переход российская сторона готова заплатить €7 млн.
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С января по июнь 2019 года Бустос находился в аренде в Мексике, где защищал цвета «Пачуки».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вратарь футбольного клуба «Краснодар» Станислав Крицюк перейдёт в турецкий «Бешикташ». Руководство турецкой команды уже достигло предварительной договорённости с футболистом. Действующее соглашение Крицюка с «Краснодаром» заканчивается 31 июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл за краснодарскую команду шесть матчей.
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