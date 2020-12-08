«Краснодар» и «Челси» сыграли вничью в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/8693df46-39ad-11eb-b080-fa163e074e61_660.jpg Фото: chelseafc/Instagram.com

Футболисты российского «Краснодара» в гостях сыграли вничью (1:1) с лондонским «Челси» в мачте шестого раунда группового этапа Лиги чемпионов и продолжат выступление в 1/16 Лиги Европы.

Заключительный матч в группе «быки» провели на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Краснодару» не составило большого труда переиграть не самый сильный состав лондонского клуба, и на 24-й минуте гол забил игрок российской команды Реми Кабелла.

«Челси», и ранее не слишком эффективно находивший подступы к штрафной российской команды, смог вернуться в игру благодаря забитому пенальти, который реализовал Жоржиньо всего 4 минуты спустя после гола «Краснодара».

«Быки», таким образом, набирают 5 очков и занимают третье место в группе E. «Челси» показал впечатляющий результат — всего один пропущенный мяч и 13 забитых голов, что гарантировало лондонцам первое место в группе вне зависимости от исхода встречи с «Краснодаром».

«Краснодар» остался последним из российских клубов в еврокубковом сезоне и продолжит выступление в 1/16 Лиги Европы.

Как сообщал NEWS.ru ранее, санкт-петербургский «Зенит» проиграл со счётом 1:2 дортмундской «Боруссии» в матче шестого раунда группового этапа Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака завершила выступление в еврокубках, не сумев пробиться и в розыгрыш Лиги Европы. В активе «Зенита» после шести раундов в группе всего одно очко.