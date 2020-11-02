«Команда играет с позиции силы»: как ЦСКА забрался на первую строчку в РПЛ

Статистика футбольного клуба ЦСКА (Москва) впечатляет. В последних восьми турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «армейцы» проиграли только один раз, все остальные — победы. Такой положительный результат позволил команде забраться на первую строчку в чемпионате. В интервью NEWS.ru бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о причинах прогресса команды Виктора Гончаренко, оценил шансы на победу в РПЛ, а также выразил надежду на улучшение результатов со стороны Адольфо Гайча и Фёдора Чалова.

— ЦСКА, обыграв «Ротор» в 13-м туре РПЛ, вырвался в лидеры чемпионата. Ожидали ли вы подобного результата от «армейцев» на старте сезона?

— Мы каждый год ждём не только того, чтобы команда вырывалась на первую строчку, но и чтобы становилась чемпионом. В этом сезоне мы к этому результату как никогда близки.

— Залогом такого прогресса команды называют удачную трансферную кампанию. Это в действительности определяющая причина?

— Я бы не сказал, что определяющая, но одна из причин — да. Сейчас у команды собрался качественный состав и длинная скамейка, которая в том числе будет давать возможность футболистам быть более свежими на протяжении всего сезона.

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— Какие бы вы ещё причины отметили?

— Команда всегда играет с позиции силы, в основном за счёт контроля мяча. Когда ты играешь в футбол, а не мучаешься, то и устаёшь меньше. А когда ты всё время обороняешься, то идёт не только физическая нагрузка, но и психологическая. А если есть ещё положительные результаты, то и восстанавливаешься быстрее, и настроение значительно лучше. Конечно, не всё в игре пока идеально. Например, считаю, что хромает реализация. Если команда добавит в этом компоненте, то результаты станут ещё лучше.

— При этом многие эксперты как положительный момент отмечают переход «армейцев» на новую-старую схему 4-2-3-1. Насколько сильно изменился ЦСКА после перехода на неё?

— Бесспорно, это положительный момент. Благодаря этой схеме появляется лишний игрок в середине, на чужой половине поля, который как раз увеличивает возможности для прессинга и быстрого отбора мяча при потере на чужой половине поля. Это схема определённо больше подходит нынешнему ЦСКА.

— А кого бы из новичков вы отметили?

— Я бы выделил Бахтиёра Зайнутдинова. Он органично вписался в игру. Этот футболист может сыграть как атакующего, так и левого защитника (как в последних матчах). Причём он выполняет свою работу на любой позиции очень качественно. Что касается Чидеры Эджуке, то ему ещё нужно найти баланс между обводкой, финтами и необходимостью где-то пораньше избавиться от мяча. Он с первым иногда перегибает. Но нигерийский футболист только вливается в команду, поэтому, я надеюсь, что через некоторые время он улучшит свою игру.

— Сейчас в большей степени идёт дискуссия вокруг Адольфо Гайча. Болельщики недовольны игрой аргентинца. Оправданы ли их претензии?

— Среди моих друзей и знакомых очень мало людей, откровенно недовольных игрой Гайча. Ему просто понадобилось чуть больше времени на адаптацию, и это нормально. Он же очень давно не играл. Кстати, был момент в матче с «Ротором» (1 ноября), когда он мог один в один обыграть вратаря, но не получилось. Если футболисту удастся забить в ближайший поединках, то это придаст ему уверенности.

Адольфо Гайч Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— К слову, агент Гайча призвал фанатов «красно-синих» обратить внимание на игру Чалова, прежде чем лезть к новичку команды. Прав ли в своих высказываниях Пабло Каро?

— Я бы не хотел это комментировать.

— Давайте тогда обратимся к Чалову. Один гол в 13 турах — разве такого результата ждали от одно из лучших форвардов прошлых сезонов?

— Для любого форварда это не очень хороший показатель. С чем это связано? Тяжело сказать, но я не думаю, что на него негативно сказалась возросшая конкуренция в команде. Она всё-таки должна способствовать росту. Что у Чалова, что у Адольфо есть моменты, но не хватает где-то хладнокровия на решающей стадии. Очень надеюсь, что им удастся прибавить.

— Пока не лучшим образом обстоят дела у Чалова, на первый план вырывается другая молодёжь — Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Наир Тикнизян. Ожидали ли вы, что ребята так уверенно ворвутся в сезон? Кто больше всего впечатлил?

— Так как Кучаев давно в обойме, то его результат меня не удивляет, а вот Марадишвили — молодец. В его лице команда нашла неплохого опорного полузащитника. Перспективы для роста у парня есть. Главное — не сбавлять обороты.

— В старой гвардии тоже есть небольшой прорыв. Вот Дзагоев уже начал забивать. Два гола в шести матчах — неплохой результат. Что думаете по поводу перспектив Алана в этом сезоне?

— Очень рад за Алана, который смог отличиться в матче с «Ротором» (1 ноября), забив победный гол. От всей души ему желаю продолжать в том же духе, а также как можно дольше обходиться без травм. Его главный враг — это травмы.

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— Хоть в составе ЦСКА появились новые имена, стали проявлять себя молодые футболисты, но главным лидером среди футболистов на поле по-прежнему остаётся Никола Влашич. Вы согласны с этим? Надолго ли ещё хорват задержится в ЦСКА?

— Он по-прежнему является основным игроком команды. Создаёт результативные действия — забивает голы, отдаёт голевые передачи — как в играх за ЦСКА, так и в матчах за сборную Хорватии. Поэтому его можно считать ведущим игроком всего нашего чемпионата. Однако нужно понимать и то, что футбол является частью бизнеса. Если Влашичу предложат хороший контракт, то он уедет в Европу. ЦСКА, в свою очередь, получит хорошие деньги за футболиста. Но зимой Влашич не уедет. Думаю, дождётся окончания сезона. В данной ситуации немаловажным обстоятельством будет и то, на каком месте ЦСКА закончит выступление в этом сезоне.

— Несмотря на достаточно зрелищную и результативную игру в РПЛ, в Европе ЦСКА выглядит довольно тускло. С чем это связано? Почему в одном турнире получается практически всё, а в другом — почти ничего?

— Я бы не сказал, что в Лиге Европы у ЦСКА плохо обстоят дела. В последнем матче против загребского «Динамо» было хорошее качество игры, но подвела как раз реализация. Предстоящий тур будет определяющим. ЦСКА должен выигрывать. Есть ли шанс выйти из группы? Это прямая обязанность «армейцев». Другого развития событий не может быть. Выход в евровесну и лидирующие позиции в РПЛ — вот цель ЦСКА.