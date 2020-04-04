Кокорин и Кержаков назвали Дзюбу ослом

https://static.news.ru/photo/bba06e66-5907-11ea-924d-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин решил поговорить в прямом эфире Instagram с бывшим форвардом сборной России Александром Кержаковым. В какой-то момент спортсмены начали обсуждать Артёма Дзюбу.

Если кто не понял, то Дзюба — это лев для вас, а на самом деле он ослик Иа. Он пытался перевести себя хотя бы на тигра, но никогда не получалось, — заметил Кержаков.

В свою очередь Кокорин призвал фанатов посылать смайлики с ослом Дзюбе, если они увидят, что у него появились сообщения, где он сравнивает себя со львом, пишет Sport24.

Как ранее писал NEWS.ru, блогер Василий Уткин вспомнил о начале карьеры Дзюбы. По словам комментатора, футболист украл деньги у товарища в раздевалке, а потом увёл жену у лучшего друга. Уткин недоумевает, почему капитан сборной остаётся кумиром для миллионов.