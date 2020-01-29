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Игроки и тренерский штаб женской сборной Китая по футболу попали под карантин в австралийском Брисбене из-за опасений по поводу возможного распространения коронавируса.

Команду поместили в изоляцию сразу по прилёту из Шанхая, так как все члены команды посещали охваченный вирусом китайский город Ухань неделю назад. Врач сборной не зафиксировал ни у кого из членов команды симптомов заражения, сообщает агентство AP.

Команда пробудет в изоляции до 5 февраля. При этом у сборной запланирован первый матч отборочного олимпийского турнира на 3 февраля против команды из Таиланда. О переносе матче пока не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 отменил церемонию старта обратного отсчёта до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.