КДК РФС отменил штраф начальника команды «Локомотив» Сухины

https://static.news.ru/photo/1731e486-894f-11ea-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить штраф начальника команды московского «Локомотива» Станислава Сухины.

КДК РФС в марте оштрафовал Сухину на 20 тысяч рублей за покидание пределов технической зоны во время домашнего матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

В соответствии со статьей 64 Дисциплинарного регламента РФС отменить решение КДК РФС № 32 от 12 марта 2020 года в части применения штрафа в отношении начальника команды ФК «Локомотив» Сухины, — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.