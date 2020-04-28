КДК РФС отменил штраф начальника команды «Локомотив» Сухины

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить штраф начальника команды московского «Локомотива» Станислава Сухины.
КДК РФС в марте оштрафовал Сухину на 20 тысяч рублей за покидание пределов технической зоны во время домашнего матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».
В соответствии со статьей 64 Дисциплинарного регламента РФС отменить решение КДК РФС № 32 от 12 марта 2020 года в части применения штрафа в отношении начальника команды ФК «Локомотив» Сухины, — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
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