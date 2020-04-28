Футбол

КДК РФС отменил штраф начальника команды «Локомотив» Сухины

15:38, 28 апреля 2020
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить штраф начальника команды московского «Локомотива» Станислава Сухины.

КДК РФС в марте оштрафовал Сухину на 20 тысяч рублей за покидание пределов технической зоны во время домашнего матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

В соответствии со статьей 64 Дисциплинарного регламента РФС отменить решение КДК РФС № 32 от 12 марта 2020 года в части применения штрафа в отношении начальника команды ФК «Локомотив» Сухины, — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Ранее NEWS.ru писал, что состав РПЛ в сезоне-2020/21 может увеличиться на два клуба. Если пандемия коронавируса не позволит доиграть сезон, то к 16 клубам РПЛ на один сезон добавятся два клуба ФНЛ, показавшие лучший результат по итогам сезона. В этом случае сезон пройдёт без кубковых матчей и по его итогам лига вернётся к формату с 16 клубами. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях