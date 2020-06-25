КДК РФС оштрафовал футбольный клуб «Ростов»

https://static.news.ru/photo/fe2a0b0a-b6f6-11ea-9647-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcrostov

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать за несоблюдение регламента по итогам матчей 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на 25 тысяч рублей.

Приоритетом РФС при проведении матчей РПЛ и Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг. является здоровье всех участников соревнований и зрителей, находящихся на стадионе. Организаторы и участники должны минимизировать риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, — передаёт слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца официальный сайт РФС.

Председатель КДК отметил, что под санкции попали клубы, допустившие грубые нарушения социальной дистанции зрителями на стадионе, а также некоторые игроки, которые взаимодействовали с болельщиками и представителями СМИ во время и после матча.

Мы считаем недопустимым отношение некоторых клубов к инструкциям Роспотребнадзора и соблюдению норм регламента, — заявил Григорьянц.

Ранее NEWS.ru писал, что КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за дискриминационное оскорбление болельщиками московской команды бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).