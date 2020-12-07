Кавазашвили: ведущему надо ручки поцеловать за таких соперников для России

https://static.news.ru/photo/f01c9bcc-38b5-11eb-95ed-fa163e074e61_660.jpg Анзор Кавазашвили Фото: RFPL.ORG

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что сборной России по футболу очень повезло попасть в группу H по итогам жеребьёвки чемпионата мира — 2022.

Это счастье для нас. Единственная непростая команда для нас — это Хорватия, с которыми мы должны свести старые счёты после чемпионата мира — 2018. Но мы умеем играть с ними, причём наравне. Мы должны с ними справиться. Вообще, честно говоря, ведущему надо пальчики погладить и расцеловать. Надежда большая, группа нам подходит, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

Сборная России по футболу в квалификации к ЧМ попала в группу H с шестью командами. Соперниками коллектива Станислава Черчесова стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Отборочные матчи европейских сборных на чемпионат мира по футболу 2022 года пройдут с марта по ноябрь 2021 года.

Встречи будут проходить в окна для международных матчей, в каждом из которых команды смогут провести две или три игры.