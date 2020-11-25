Кавазашвили прокомментировал гибель Диего Марадоны

https://static.news.ru/photo/1d019f1c-2f41-11eb-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcelo Machado de Melo/Global Look Press

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Да вы что? Какой ужас! Говорили же, что ему очень удачно провели операцию! Эх, уходят великие люди. Футбольный мир стал сегодня беднее. Из великих футболистов у нас остались Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду. Очень жаль, что такой выдающийся человек нас покинул, — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению Кавазашвили, Марадона был очень юморным и перепробовал всё в жизни.

Марадону Бог наградил талантом, а он уже им распоряжался на своё усмотрение. Поэтому не нужно говорить о том, как и с кем он проводил время. Все выдающиеся люди своего рода чокнутые. Бог создал Марадону, чтобы радовать людей, и он прекрасно справлялся с этой миссией. Радовал всех вокруг и своим талантом, и своим хулиганством. Он был такой один. Большая потеря, — заключил он.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, обладатель Кубка УЕФА в составе «армейцев» Валерий Газзаев прокомментировал NEWS.ru информацию о смерти Диего Марадоны.