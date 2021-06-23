«Картина отражает тренера»: Мишин раскритиковал сборную России по футболу

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями после вылета сборной России по футболу с чемпионата Европы-2020. В заключительном матче команда Станислава Черчесова проиграла датчанам со счётом 1:4 и завершила групповой этап на последнем месте. По его словам, картина отражает наставка россиян.

Плачевная картина, отражающая, по-видимому, не только качество тренера, способности и спортивную форму футболистов, но и в целом состояние нашего футбола, его структуру, принципы. Как так получается, что фигурное катание у нас всегда в топе и лучшее во всем мире, а футбол позорный? Без комментариев, — сказал Мишин корреспонденту NEWS.ru

После матча наставник российской сборной подвёл итоги группы B и объяснил поражение национальной команде Дании. По его словам, это была «лучшая игра в плане готовности».