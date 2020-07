Последние месяцы про «красно-синих» только и говорят. Сначала сорвался трансфер легенды — бразильца Вагнера Лава, которого болельщики с нетерпением ждали, а в июне аргентинские и российские СМИ пестрили новостью, что приоритетной целью столичной команды стал 21-летний форвард аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч. Но дальше разговоров дело не заходило. Спустя месяц информация вновь появилась, и на этот раз всё очень похоже на правду.

Агент футболиста Матиас Фавано сообщил, что исполняющий обязанности главы селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прибыл с предложением в «Сан-Лоренсо». Однако, по информации аргентинских СМИ, предложение посчитали недостаточно достойным, но ставить крест на переговорах не стали. Самого футболиста, тем не менее, условия как раз устроили, и он уже ждёт переезда в Москву. Стоит отметить, что действующий контракт нападающего рассчитан до окончания следующего сезона, а подписывать новое соглашение стороны не планируют.

Первый о возможном переходе сообщил журналист Диего Паулич, приближённый к команде, на странице своего Twitter. По его словам, «армейцы» предложили €8,5 млн.

ЦСКА далеко не первый клуб, который хочет заполучить молодого футболиста. Зимой он мог примкнуть к бельгийскому «Брюгге», однако тогда руководство отпугнула стоимость, запрошенная аргентинцами: фигурировали цифры в районе €17-18 млн.

Следом попробовать «лакомый кусочек» латиноамериканского клуба решился «Атлетико Минейро» — тоже тщетно. Затем об интересе заговорил «Лидс», но и англичанам не удалось договориться. Среди всех иностранных клубов мелькнула информация об одном российском — «Зените», но её никто не подтвердил (но и не опроверг). В июне подключился итальянский «Милан», куда пришёл Ральф Рангник с мыслями о построении молодого коллектива, но и его интерес остался только интересом.

И вот тут ЦСКА на руку сыграл коронавирус, который обрушился неожиданно для всех. Финансовые трудности вынуждают «Сан-Лоренсо» избавиться от футболиста. Вишенкой на торте стал конфликт руководства клуба с агентом игрока.

Адольфо Гайч — довольно габаритный для нападающего, его рост составляет 190 сантиметров, а прозвище — Танк. Судя по разговорам, которые ведутся в Аргентине, он уже в 21 год является топовым мастером, а в ближайшее время станет основным форвардом национальной команды, который заменит Лионеля Месси. За сборную аргентинец уже, кстати, успел дебютировать, заменив в сентябре 2019 года Родриго Де Пауля в товарищеском матче против сборной Мексики. Сейчас же Адольфо выступает за Аргентину U23, вместе с которой квалифицировался на Олимпийские игры-2020.

Его спортивный путь начался в маленькой деревушке Бенголеа на юге страны с населением около тысячи человек. Говорить про инфраструктуру не приходится — там до сих пор местами нет газоснабжения и нормальных дорог. Родители Гайча являются абсолютно простыми людьми: отец — учитель в колледже, мать работает на заводе по производству одежды.

Как только в детстве будущему футболисту подарили мяч, он везде носил его с собой, из-за чего в школе получал замечания. Родители это увлечение поддержали и отправили семилетнего мальчика к репетитору по английскому. Сам он был убеждён, что однажды выучит язык и станет игроком Английской премьер-лиги (АПЛ).

На пути к мечте играть в одной из сильнейших лиг Адольфо начал тренироваться в «Бенголеа Унион», однако через год его назвали бесперспективным, как в своё время и Месси. Тогда родители отправили Гайча в Буэнос-Айрес на просмотр в один из клубов, но и оттуда обратной связи не последовало. Затем он оказался в «Ланусе», где однажды сказали, что у мальчика нет необходимого телосложения для нападающего.

Спустя некоторое время он оказался в «Спортиво Чазон», где играл четыре года, после чего перешёл в «Атенас», а затем попробовал себя в «Атлетико Пасканас». Удивительно, но во всех клубах Гайч играх в дешёвой резиновой обуви, которая рвалась каждую неделю. Но он не менял пинетки на кроссовки, потому что мать считала их счастливыми.

Несмотря на большие финансовые трудности, родители делали всё возможное, чтобы их сын полностью смог себя реализовать на выбранном поприще. В 2014 году отец тогда ещё 15-летнего Адольфо привёз его в «Сан-Лоренсо». Просмотр занял три дня: на последней тренировке Гайч оформил покер и был немедленно зачислен в академию. И вот тут, кстати, он сменил пинетки на кроссовки. А через пару лет парень подписал контракт с известным спортивным брендом.

Тут же в Буэнос-Айресе Адольфо закончил школу и продолжал выступать за молодёжную команду «красно-чёрных». С ними он стал чемпионом и лучшим бомбардиром коллектива.

Всё шло гладко, пока в 2017 году игрок не столкнулся с одной из классической проблем Буэнос-Айреса — мелкими уличными грабителями. У Гайча и его компании украли телефоны и деньги. Вспоминая этот случай, он отмечал в одной из аргентинских газет, что испытывал сильный страх во время ограбления.

Полноценным игроком основы «Сан-Лоренсо» Адольфо стал в конце августа 2018 года. Тогда он вышел на замену в матче против «Юниона». До прошлого года нападающему не удавалось раскрыть потенциал — клуб переживал трудные времена, постоянно меняя тренеров и тактику игры. И только с приходом Диего Монарриса в ноябре 2019 года аргентинец стал основным форвардом. В завершившемся сезоне он сыграл за команду 13 игр и забил пять мячей.

Но известным, как можно догадаться, его сделало совсем другое. Гайч отлично себя показал на молодёжном чемпионате мира U20, Панамериканских играх, где забил шесть голов в пяти встречах, и в отборе на Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Лишь после удачных матчей Адольфо стал целью популярных клубов.

По габаритам Гайч напоминает Артёма Дзюбу, рост которого — 196 сантиметров. Правда у Гайча, в отличие от российского форварда, отличный дриблинг. Есть ещё два значительных козыря — возраст и видение игры — он отлично открывается за спинами защитников. Именно этого не хватает «красно-синим». Да и, откровенно говоря, позиция нападающего уже несколько лет является для ЦСКА проблемной.

Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко лично не один раз акцентировал на этом внимание. Прошлым летом «красно-синие» ждали к себе Николая Комличенко, но он предпочёл «Динамо». Зато зимой к «армейцам» присоединился Илья Шкурин, который пока не блещет отдачей, но и вопросов по его кандидатуре не возникает — этот игрок был приобретён с прицелом на будущее. Но ЦСКА, который борется за еврокубки, необходим футболист, который приедет и сразу будет показывать результат. Окажется ли таким аргентинец? Неизвестно. Но болельщики в предвкушении оставляют комментарии на странице Адольфо в Instagram.

UPD: в момент выхода материала на странице спортивного журналиста Николы Шира в Twitter появилось сообщение о подписании Адольфо Гайча. Контракт 21-летнего форварда с ЦСКА рассчитан на пять лет. Стоимость трансфера составила €8,5 млн, игрок от сделки получил 20% суммы. Официального подтверждения информации от «армейцев» пока не последовало.