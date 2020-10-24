«Игра была за нами»: тренер «Динамо» рассказал о победе над «Сочи»

Рад, что нам удалось выиграть игру, последние двадцать четыре часа мы провели за интенсивной работой. В первые двадцать минут поддерживали интенсивность и хорошо действовали в защите. Далее был отрезок игры, когда мы не были так хороши в защите. Я считаю промежуточную победу 2:1 после первого тайма заслуженной и закономерной. Во второй половине встречи мы защищались в более низком блоке и старались действовать от обороны к атаке быстрее. В целом игра была за нами, — сказал Шварц на послематчевой пресс-конференции.