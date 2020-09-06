Идеальный тайм и едва не упущенная победа: как Россия выиграла в Будапеште

Команда Станислава Черчесова благодаря стратегической корректировке плана на игру провела против венгров практически безупречный первый тайм, однако несколько важных фактов обратили сразу на себя внимание, когда стал известен её стартовый состав.

Во-первых, небольшое повреждение Андрея Семёнова, полученное в предыдущей встрече с Сербией, не помешало защитнику грозненского «Ахмата» сыграть в Будапеште. А это означало, что привычная и сыгранная связка Семёнова с Георгием Джикией в центре обороны оставалась неизменной. Значит, одной проблемой у российской сборной точно стало меньше — во всяком случае, того пожара, который вспыхнул в концовке игры с сербами, когда вместо Семёнова на поле появился не имевший игровой практики Роман Нойштедтер, на газоне «Ференц Пушкаш Арены» не должно было возникнуть.

Во-вторых, место в воротах по-прежнему осталось за Антоном Шуниным. Наставник сборной Станислав Черчесов в очередной раз продемонстрировал последовательность в своих решениях: если голкипер «Динамо» на данный момент выглядит увереннее вратаря «Локомотива» Гильерме, а во встрече с Сербией и вовсе несколько раз по-настоящему выручил национальную команду, то нет никакого смысла производить какие-то перестановки на посту номер один.

Игроки сборной России Юрий Жирков, Артём Дзюба (в центре), Юрий Газинский (справа) и игрок сборной Венгрии Барнабаш Беше Алексей Витвицкий/РИА Новости

В-третьих, Черчесов — опять же предсказуемо и логически обоснованно — полностью обновил левый фланг при той же тактической схеме 4-2-3-1. Вместо Вячеслава Караваева и Юрия Жиркова в стартовом составе появились Фёдор Кудряшов и Далер Кузяев. Логика здесь была не в том, чтобы убрать из «основы» защитника, забившего сербам изумительный по красоте и победный мяч, а также переживающего непонятно какую молодость ветерана. Просто для матча с венграми тренерский штаб приготовил несколько иной план, в котором Кудряшову и Кузяеву отводились определённые задачи, о чём будет сказано ниже.

Наконец, в-четвёртых, на позиции центрального атакующего полузащитника вместо Зеламхана Бакаева вышел Антон Миранчук — и в этом решении тоже просматривалась железная логика. Хавбек «Спартака» провёл очень неоднозначную игру против Сербии, особенно неудачный был для него первый тайм, и на фоне последствий заболевания коронавирусом можно было предположить, что Черчесов не станет перегружать Зелимхана участием во втором матче за три дня.

Черчесов разумно не стал требовать от подопечных жутко энергозатратного прессинга, и этот элемент появлялся в действиях россиян лишь эпизодически и совсем на небольшие отрезки времени. Брать его на вооружение во втором матче кряду, при том что перерыв между играми длился всего трое суток, было равносильно самоубийству. Тем более для нашей довольно возрастной команды.

Помощь для связки «Ку-Ку» и Антон Миранчук в роли Азмуна

Взамен Черчесов нашёл две любопытные тактические фишки. Первая — своеобразная тактическая асимметрия. Заключалась она в том, что на флангах команда действовала по-разному. Справа мобильные и скоростные Марио Фернандес и Алексей Ионов с одинаковым энтузиазмом и рвением бежали как вперёд, так и обратно, страхуя друг друга при атаках соперника по этой бровке. А вот слева связке «Ку-Ку», в которой каждому из игроков сейчас очевидно не хватает игровой практики (у Фёдора пока не начался чемпионат Турции, в котором он выступает, а Кузяев после ухода из «Зенита» занят поиском нового клуба), необходима была подмога. И штаб Черчесова её нашёл — в лице постоянно смещавшегося из опорной зоны на фланг Романа Зобнина.

Эффект получился что надо. Во-первых, Кудряшов получил возможность почти не подключаться к атакам, занимаясь исключительно своими прямыми обязанностями. А во-вторых, Зобнин — пусть хотя бы частично — смог проявить свои постоянно совершенствующиеся в московском «Спартаке» навыки флангового игрока. И пусть в клубе Роман действует по всей правой бровке, а в сборной ему пришлось уходить к левой, этот ход дал подопечным Черчесова лишний козырь в организации атакующих действий.

Второй же фишке можно дать такое условное название: «Антон Миранчук в роли Сердара Азмуна». Действительно, если в питерском клубе иранец здорово взаимодействует с Артёмом Дзюбой, в том числе и в быстрых атаках с ходу, почему не применить этот опыт в сборной России? Потому-то Антон в поединке с венграми фактически играл второго форварда, тогда как Артём зачастую уходил на фланг или в глубину поля, делая больший акцент на подыгрыше партнёру.

Так вот, благодаря этим тактическим нюансам россияне вчистую переиграли соперника в первые 45 минут. Миранчук должен был открывать счёт уже на пятой минуте, когда именно в стиле Азмуна убежал один на один с голкипером Петером Гулачи после дальнего выноса Джикии от своих ворот и классной скидки головой в исполнении Дзюбы.

Антон Миранчук Алексей Витвицкий/РИА Новости

На исходе четверти часа игрового времени Антон всё-таки добился своего, забив свой второй мяч в составе национальной команды. А произошло это в результате классной комбинации, разыгранной на левом фланге как раз после смещения в эту зону Зобнина, его паса на ход Кузяеву и нацеленному прострелу Далера в центр штрафной площади. Миранчук, заметим, завершал эту молниеносную атаку как раз на той позиции, которую ему по заданию тренерского штаба уступил Дзюба.

Универсал Караваев и нервная концовка

А ближе к перерыву наша сборная вспомнила ещё об одном своём оружии — стандартных положениях. После розыгрыша углового атака перешла в позиционную фазу, и здесь следует похвалить Семёнова. Центральный защитник одним движением в чужой штрафной не позволил игроку венгерской сборной вынести мяч и без фола сделал результативную передачу на Магомеда Оздоева. Попасть в угол ворот из столь выгодной позиции для хавбека «Зенита» было делом техники.

Едва игра возобновилась после перерыва, стало очевидно, насколько серьёзно работает тренерский штаб нашей сборной в раздевалке. Тремя днями ранее пенальти в ворота сербов, реализованный Дзюбой, был заработан Бакаевым после острой скоростной атаки на первых же минутах второго тайма. Венграм же россияне забили и вовсе спустя 40 секунд после рестарта матча. У гостей прошла быстрая атака левым флангом, а Дзюба, имевший возможность забить 27-й мяч за сборную, не стал жадничать и отдал удобный пас под результативный удар Марио Фернандесу.

Как оказалось, этот гол оказался важнейшим, ключевым, победным. Поскольку наша сборная, посчитав задачу выполненной досрочно, стала позволять себе вольности. Да и груз усталости к концу второго матча за три дня наверняка давал о себе знать. Тем не менее даже после первого пропущенного на 63-й минуте мяча у подопечных Черчесова просматривалось желание вести осмысленную контригру.

Должны были освежить действия в атаке и замены. Жирков вышел на последние полчаса вместо Кузяева, а Юрий Газинский, заменив Миранчука, что любопытно, остался на той вершине треугольника в центре полузащиты, которая обращена к воротам соперника. Но при этом, естественно, помогал Зобнину и Оздоеву разрушать атаки венгров в середине поля.

Когда же хозяева отыграли второй мяч за двадцать минут до конца, Черчесов попытался удивить ещё одним нетривиальным ходом, выпустив Караваева вместо Ионова на правый фланг полузащиты. Понятно, что было необходимо снизить давление на нашу оборону более активными действиями впереди, в частности, на флангах. И пусть новым голевым шедевром Караваев российских болельщиков не порадовал, но и выполнению глобальной задачи — удержанию победного результата — немало посодействовал.

Конечно, это был далеко не лучший матч российской сборной, но давайте не будем чрезмерно привередливыми: разве кто-то из нас был на 100% уверен, что после двух матчей нового розыгрыша Лиги наций у команды Черчесова будет стопроцентный результат из двух побед с шестью забитыми мячами?