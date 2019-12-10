Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвел итоги первой части чемпионата России, а также подтвердил информацию о том, что коллектив покидает защитник Максим Осипенко, который пополнит ряды «Ростова».

— Какие итоги по первой части сезона можете подвести? Чем вы, как спортивный директор, остались довольны?

— Хотел бы выделить тренерский штаб во главе с Сергеем Первушиным. Человек после шести туров работы с «Тамбовом» смог сделать невозможное — мы идём на втором месте по набранным очкам. Хочу поблагодарить штаб и ребят, которые ударно провели концовку этого года, бились в каждом матче. Первушина назвал бы открытием нашего чемпионата.

— Что в «Тамбове» поменялось после ухода Григоряна? Команда просто ожила.

— Что-то поменялось внутри, так как игроки остались те же самые. Первушин нашёл подход к ребятам, футболисты стали его слушать. Я не хочу сказать, что при Григоряне такого не было. Проводили селекцию по футболистам, а в итоге попали с назначением тренера, поставив на мостик Первушина. Хотя изначально были мысли пригласить кого-то со стороны. Не было уверенности, что у Первушина получится, но после первой встречи (с «Уфой» — прим. ред.) все сомнения развеялись. А затем мы удачно скатались в Сочи. С «Локомотивом» смотрелись неплохо, просто не повезло. Но никаких претензий к ребятам у меня нет.

Если бы кто-то мне сказал раньше, что мы уйдём на перерыв на 11-м месте в турнирной таблице, то я бы просто не поверил бы. Считаю, что мы выполнили суперзадачу. Планировали, что будем находиться в «стыках», отталкивались от своих возможностей. Но сейчас большая плотность в турнирной таблице. Думаю, что весной «Сочи» будет набирать очки, у них там много домашних матчей будет. Ни в коем случае расслабляться не надо, настраиваемся на каждую игру как на последнюю.

— Можно ли сейчас Мелкадзе назвать лидером команды? Футболист, над которым смеялись многие болельщики «Спартака», набрал неплохой ход.

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— Лидером я бы Георгия называть не стал, у нас есть ребята и постарше, а Мелкадзе ещё молодой. А вот открытием чемпионата я бы его назвал. Его и Обухова. Они провели в «Тамбове» сумасшедшую первую часть сезона, хотя довольно поздно они оказались у нас — в конце августа. Если бы они к нам приехали к началу сезона, то сейчас у ребят была бы совершенно другая статистика.

— Уже известно, что команду покинет Максим Осипенко. Насколько тяжело клубу далось решение отпустить его в «Ростов»?

— Все футболисты, которые у нас есть в команде, должны понимать, что если у них появляются хорошие предложения, то мы не будем их удерживать или отговаривать от перехода. Хотя мы понимаем, что для нас потери могут дорого стоить. Но мы отпустили и Дмитрия Чистякова, и Седрика Гогуа. Это жизнь. Понимаем свои возможности и когда футболистам предлагают в другом месте зарплату в 3-5 раз большем, чем у нас, то мы просто не имеем права удерживать и препятствовать переходу. Никогда не требуем за наших игроков какие-то большие суммы. Тот же Чистяков ушёл в «Ростов» за копейки, не хотелось грамотного исполнителя терять за такую компенсацию. Но я все прекрасно понимаю: у клубов условия разные, задачи и амбиции тоже. Тому же Гогуа предложили зарплату около 2 миллионов рублей в месяц — это в 10 раз больше, чем он получал у нас. Как я могу ему сказать, что мы никуда его не отпустим? Надо по-человечески относиться к людям. Осипенко тоже предложили очень хорошие условия, которые в несколько раз превосходят наши. «Ростов» за него сейчас заплатит деньги, что для нас будет неплохой финансовой поддержкой.

— Кроме «Ростова» им кто-то ещё интересовался?

— Шли разговоры с различными клубами, но конкретика шла лишь от «Ростова». Поэтому с ними и стали вести переговоры о трансфере. Самое главное, что сам Валерий Карпин позвонил и поговорил с Осипенко, сказал, что рассчитывает на него. После этого Максим уже пришёл ко мне и сказал, что хочет уйти к южанам. Мы препятствовать не стали.

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— Есть ли уже понимание того, кто ещё покинет «Тамбов» в зимнюю паузу?

— По игровым качествам у нас конечно будет какая-то ротация состава. Есть ребята, которые сидят на скамейке запасных. Если они понимают, что хотят играть в футбол, то надо играть, менять обстановку для этого. У нас уже есть определённые договорённости с ребятами. Думаю, что сразу после новогодних праздников всё будет озвучено. Будем кого-то убирать, так как необходимо и усиление для весенней части чемпионата России. Ведь те, кто сидит на скамейке — они должны усиливать игру, а не просто отбывать номер на поле.

— То есть речь идёт о 3-4 футболистах?

— Да, 3-4 новичка постараемся подписать зимой. На это мы настраиваемся.

— А по позициям можете конкретизировать?

— Не хочу сейчас говорить об этом. Если озвучу позиции, то внутри команды всё будет ясно и понятно. Пусть футболисты отдохнут немного после первой части сезона. А то если озвучу информацию, она потом разлетится в прессе и некоторым будет уже не до отдыха, голова будет совершенно другим забита. Давайте в первых числах января с вами созвонимся и тогда я смогу озвучить вам фамилии и позиции.

— Вы отпустили Чистякова в «Ростов» и парень в итоге дорос до сборной России. Есть ли такие же перспективы у Осипенко?

— Я просто уверен, что Осипенко будет в сборной, он не слабее Чистякова. Очень рад, что у него сейчас будут другие задачи и амбиции. Тут у него в следующем сезоне может быть Лига Европы, а то и Лига чемпионов. А там и вызов в национальную команду подоспеет. Чистяков и Осипенко — это будущее нашей с вами сборной.