Губерниев развеял главный футбольный миф Губерниев: поговорка «в футбол играют все, а побеждают немцы» не всегда работает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Поговорка «в футбол играют все, а побеждают немцы» работает не всегда, уверен спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что сборная Германии на Евро-2024 может уступить команде Грузии.

Во-первых, поговорка «в футбол играют все, а побеждают немцы» не всегда работает. Во-вторых, ничто не мешает сборной Германии уступить в упорной борьбе, в дополнительное время, сборной Грузии, — высказался Губерниев.

Спортивный комментатор ранее отметил, что будет болеть за сборную Грузии. По его словам, команда на Евро-2024 может совершить подвиг, как в свое время Греция, и выиграть у всех. При этом он допустил, что в финал также может выйти сборная Италии.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин до этого заявил, что сборная России по футболу могла бы пробиться на Евро-2024, если бы все было так же хорошо, как в матче с Белоруссией. При этом он напомнил, что в футболе сослагательное наклонение не работает.

В марте 2024 года в полуфинале квалификации чемпионата Европы по футболу сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1, получив возможность сыграть за путевку на Евро-2024 с Исландией. Все голы, в том числе в ворота Украины, были забиты украинскими игроками.