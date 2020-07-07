Футбол

Губернатора Санкт-Петербурга освистали во время поздравления «Зенита»

21:28, 08 июля 2020 12
Александр Беглов Александр Беглов Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

ФК «Зенит» получил золотые медали и кубок за победу в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов хотел поздравить футболистов и их болельщиков с чемпионством, однако у него это не получилось. Собравшиеся его освистали.

Губернатор вышел на трибуну, на которой ранее наградили спортсменов. В этот момент на трибунах поднялся свист. Речь Беглова не было слышно. При этом он продолжил произносить поздравления несмотря на недовольство присутствующих.

Церемония награждения прошла после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:1). Футболисты «Зенита» во время награждения надели специальные «золотые» футболки.

«Зенит» получил новый трофей, который РПЛ презентовала 26 февраля 2020 года. Над ним работали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You. В предыдущем сезоне петербургская команда выиграла пятое чемпионство РПЛ и получила старый кубок на вечное хранение, после чего лига представила новый трофей.

Как ранее писал NEWS.ru, Беглов высказался о конфликте на участке для голосования, в результате которого журналист издания «Медиазона» Давид Френкель получил травму. По его словам, сейчас многие испытывают усталость, при этом у каждого человека свой характер и эмоциональный настрой.

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