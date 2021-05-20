https://static.news.ru/photo/8916462a-b958-11eb-ae92-96000091f725_660.jpg Александр Григорян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший тренер ряда клубов Российской премьер-лиги и женских команд Александр Григорян высказался о гомосексуалах в футболе. По его словам, которые приводит YouTube-шоу «Футбольный Хейт», среди ребят «нормальной ориентации» существуют те, которых также можно назвать «этим словом по своему содержанию».

Лесбиянство в женских игровых видах спорта абсолютно естественно. Как, собственно, и лесбиянство вообще. Что ты о нём знаешь в реальной жизни? — сказал Григорян.

По его наблюдениям, лесбиянки более одержимы футболом. И это доходит до критической точки в таких игровых видах спорта, как гандбол и волейбол.

Тем не менее, по мнению тренера, ориентация не имеет никакого значения. Важно другое — храбрые и достойные люди.

Ранее полузащитник футбольного клуба «Бавария» Леон Горецка призвал спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией раскрыться. По его словам, мировое сообщество, включая болельщиков и сотрудников футбольных клубов, должно поощрять такие признания и делать акцент не на сексуальной ориентации, а на профессиональных качествах.