Гончаренко обсудил с руководством ЦСКА своё будущее

https://static.news.ru/photo/d5701e22-b884-11ea-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА пообщалось с действующим тренером команды Виктором Гончаренко по поводу его будущего в стане «красно-синих».

Отъезд тренера в Белоруссию после поражения от «Зенита» в 23-м туре Российской премьер-лиги (0:4) вызвал недоумение у акционеров ЦСКА из ВЭБ. При этом окончательное решение пока не принято, сообщает «Спорт-Экспресс».

Гончаренко возглавил «красно-синих» в 2016 году. Под его руководством ЦСКА стал обладателем Суперкубка России и дважды завоёвывал серебряные медали чемпионата страны.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:0 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

В 24-м туре РПЛ ЦСКА 27 июня сыграет с московским «Динамо», начало встречи в 19:00 мск.