Гончаренко не явился на клубную базу ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время должен провести собрание команды на базе. Однако главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко на место встречи до сих пор не прибыл.
Как
Гончаренко возглавил «красно-синих» в 2016 году. Под его руководством ЦСКА стал обладателем Суперкубка России и дважды завоёвывал серебряные медали чемпионата страны.
Ранее NEWS.ru писал, что Кирилл Новиков, главный тренер московского «Динамо», которое в полном составе находится на карантине, заявил, что в следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) цвета клуба будет защищать молодёжная команда. По его словам, подготовку к игре против ЦСКА она начнёт 22 июня на базе в Подмосковье.
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