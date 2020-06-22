Гончаренко не явился на клубную базу ЦСКА

https://static.news.ru/photo/caaf6770-b45d-11ea-80a5-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время должен провести собрание команды на базе. Однако главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко на место встречи до сих пор не прибыл.

Как сообщает «Чемпионат», футболисты уже приехали на клубную базу, в то время как белорусского специалиста до сих пор нет. Ранее в СМИ появилась информация, что 43-летний наставник подал в отставку, после того как «армейцы» проиграли в матче 23-го тура Российской премьер-лиги петербургскому «Зениту» со счётом 0:4.

Гончаренко возглавил «красно-синих» в 2016 году. Под его руководством ЦСКА стал обладателем Суперкубка России и дважды завоёвывал серебряные медали чемпионата страны.

Ранее NEWS.ru писал, что Кирилл Новиков, главный тренер московского «Динамо», которое в полном составе находится на карантине, заявил, что в следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) цвета клуба будет защищать молодёжная команда. По его словам, подготовку к игре против ЦСКА она начнёт 22 июня на базе в Подмосковье.