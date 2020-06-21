Гончаренко хочет покинуть пост главного тренера ЦСКА

https://static.news.ru/photo/ddb04e0a-b3c9-11ea-8bb7-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть свой пост по собственному желанию.

Отмечается, что тренер уже сообщил об этом игрокам и написал заявление об уходе. При этом руководство клуба уговаривает Гончаренко остаться в команде до конца нынешнего сезона, сообщает «Чемпионат».

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:0 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.