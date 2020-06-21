Гончаренко хочет покинуть пост главного тренера ЦСКА

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть свой пост по собственному желанию.
Отмечается, что тренер уже сообщил об этом игрокам и написал заявление об уходе. При этом руководство клуба уговаривает Гончаренко остаться в команде до конца нынешнего сезона,
Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:0 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.
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