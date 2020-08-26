Гол Бакаева принёс «Спартаку» победу в матче РПЛ с «Ротором»

https://static.news.ru/photo/62c0bc12-e7c6-11ea-922e-fa163e074e61_660.jpg Зелимхан Бакаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный футбольный клуб «Спартак» выиграл у волгоградского «Ротора» со счётом 1:0.

Полузащитник «красно-белых» Зелимхан Бакаев забил единственный мяч с пенальти на 54-й минуте встречи.

«Спартак» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне РПЛ. На счету столичной команды 3 победы и 2 ничьи. А вот для «Ротора» это третий проигрыш. Команда не одержала ни одной победы (4 поражения, 1 ничья).

В шестом туре 29 августа подопечные Доменико Тедеско встретятся с тульским «Арсеналом», а «Ротор» проведёт матч с подмосковными «Химками».

Как писал NEWS.ru, нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко не сыграет за сборную России по футболу в предстоящем матче Лиги наций с Сербией.