Луценко не сыграет за сборную России по футболу из-за травмы

https://static.news.ru/photo/b017692c-e7a6-11ea-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК «Арсенал»

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко не сыграет за сборную России по футболу в предстоящем матче Лиги наций с Сербией. Футболист получил травму задней поверхности бедра в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с Химками (1:1).

Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в октябре и ноябре. Но здесь всё будет зависеть от его игры. Кстати, хотел бы пожелать здоровья и остальным травмированным футболистам. Прежде всего — Баринову, у которого через несколько дней операция на крестообразной связке, — заявил наставник сборной РФ Станислав Черчесов.

По его словам, тренерский штаб планировал познакомиться с ним в условиях работы национальной команды, однако теперь это можно будет сделать только через три недели. Именно столько займёт процесс восстановления, отмечает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Из-за травмы футболист пропустит предстоящую встречу национальной команды России в Лиге наций с Сербией 3 сентября в Москве. Накануне Черчесов заявил, что Луценко будет только на первом матче в Москве, а в Будапешт не полетит из-за отсутствия визы.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА с Сербией и Венгрией 26 футболистов. Среди вратарей числятся Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитниками, которые вызваны для подготовки к играм, стали Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Среди приглашённых полузащитников есть Далер Кузяев, который на данный момент находится без клуба и полноценной игровой практики. Другие хавбеки: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Главный тренер сборной также пригласил четырёх нападающих. Ими стали: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Динамо» Москва), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), писал NEWS.ru.