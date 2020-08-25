Черчесов вызвал в сборную Луценко и Мостового на матчи Лиги наций

https://static.news.ru/photo/c5c500e6-e6c9-11ea-9684-fa163e074e61_660.jpg Евгений Луценко Фото: Сайт АНО ПФК «Арсенал»

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА с Сербией и Венгрией 26 футболистов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Среди вратарей числятся Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитниками, которые вызваны для подготовки к играм, стали Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Среди приглашённых полузащитников есть Далер Кузяев, который на данный момент находится без клуба и полноценной игровой практики. Другие хавбеки: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Главный тренер сборной также пригласил четырёх нападающих. Ими стали: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Динамо» Москва), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва).

Матч Лиги наций УЕФА с Сербией состоится 3 сентября в Москве в 21:45 по московскому времени. С Венгрией встреча пройдёт 6 сентября в Будапеште в 19:00 по московскому времени.

Арбитром полуфинального матча женской Лиги чемпионов назначена россиянка Анастасия Пустовойтова, следует из сообщения Российского футбольного союза (РФС), ранее писал NEWS.ru.