Главный тренер сборной Польши по футболу Бржечек заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ba8733e4-00ae-11eb-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: CYFRASPORT/imago sportfotodienst/Global Look Press

Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек получил положительный результат теста на коронавирус, следует из сообщения Польского футбольного союза.

Как уточняется на странице союза в Twitter, в настоящее время Бржечек изолирован.

Тест на наличие вируса SARS-CoV-2, сданный тренером сборной Польши Ежи Бржечеком, дал положительный результат, — говорится в сообщении.

[KOMUNIKAT]

Polski ZwiÄ zek PiÅki NoÅ¼nej informuje, Å¼e badania na obecnoÅÄ wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzone u selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego BrzÄczka daÅy wynik pozytywny. pic.twitter.com/Z9dHBv3vVh — PZPN (@pzpn_pl) September 26, 2020

Известно, что Бржечек возглавляет польскую сборную с 2018 года. 7 октября 2020 года команда должна провести товарищеский матч со сборной Финляндии. Также 11 октября запланирована встреча с командой Италии в рамках Лиги наций.

Ранее NEWS.ru писал, что футболист английского клуба «Ливерпуль» Лорис Кариус продолжит свою карьеру в берлинском «Унионе». Сделка заключена на один сезон.

Официально объявлено о сделке будет на следующей неделе.