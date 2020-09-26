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Главный тренер сборной Польши по футболу Бржечек заболел коронавирусом

13:42, 27 сентября 2020
Фото: CYFRASPORT/imago sportfotodienst/Global Look Press

Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек получил положительный результат теста на коронавирус, следует из сообщения Польского футбольного союза.

Как уточняется на странице союза в Twitter, в настоящее время Бржечек изолирован.

Тест на наличие вируса SARS-CoV-2, сданный тренером сборной Польши Ежи Бржечеком, дал положительный результат, — говорится в сообщении.

Известно, что Бржечек возглавляет польскую сборную с 2018 года. 7 октября 2020 года команда должна провести товарищеский матч со сборной Финляндии. Также 11 октября запланирована встреча с командой Италии в рамках Лиги наций.

Ранее NEWS.ru писал, что футболист английского клуба «Ливерпуль» Лорис Кариус продолжит свою карьеру в берлинском «Унионе». Сделка заключена на один сезон.

Официально объявлено о сделке будет на следующей неделе.

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