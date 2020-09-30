Глава РФС назвал причины неудачных выступлений клубов из РПЛ в Лиге Европы

https://static.news.ru/photo/9c20ce24-031a-11eb-9fd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: rfs.ru

Неудачные выступления российских клубов в Лиге Европы показывают, что командам не хватает интенсивности игровых действий, которая наблюдается в клубах Европы. Такого мнения придерживается глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В Европе наблюдается рост интенсивности игровых действий, клубы уделяют внимание скоростным и силовым характеристикам игроков. В нашем футболе мы видим, что достаточно много матчей проходят так, что многие команды защищаются низким блоком, а у игрока команды, которая владеет мячом, есть вечность для принятия решений: и кофе заказать, и «Войну и мир» написать, — считает Дюков.

По его словам, успех европейских сборных на чемпионате мира неслучаен. Дюков подчеркнул, что российским клубам нельзя отставать от европейских, необходимо продолжать движение вперёд.

Президент РФС отметил, что выступления российских команд в Лиге Европы вызывают озабоченность. Дюков подчеркнул, что тенденция таких выступлений «появилась не вчера».

По его словам, организация предлагала пересмотреть формат чемпионата, чтобы было больше игр с высокой интенсивностью. Это позволило бы подготовить клубы к еврокубкам.

Чтобы добиться количества высокоинтенсивных матчей, необязательно снижать количество клубов до 10–12. Моё мнение не изменилось: я был бы рад, если бы в РПЛ играло 18 клубов. Но у этих клубов должны быть финансовые возможности, организационные, — заявил Дюков по итогам заседания исполкома РФС.

NEWS.ru писал, что Дюков поделился мнением о судействе в российских чемпионатах. Он увидел положительную динамику в снижении ключевых ошибок среди судей. Ситуацию также помогла исправить VAR (система видеопомощи арбитрам).