Гендиректор «Зенита» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

https://static.news.ru/photo/9bb22076-b85d-11ea-8d06-fa163e074e61_660.jpg Александр Медведев Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сказал, что ни одну команду РПЛ нельзя обыграть на классе. Он сделал это заявление после победы над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:1 с помощью двух забитых Артёмом Дзюбой пенальти.

Медведев подчеркнул, что прошедший матч с клубом из Самары доказал высказанный им тезис. Тем более, подчеркнул гендиректор «Зенита», на классе невозможно обыграть команду, которая борется за выживание в премьер-лиге.

Хорошо, что после пропущенного в первом тайме гола команда [«Зенит»] перестроилась в перерыве. Тактически стали действовать по-другому. А самое главное — появились страсть и энергия, появились давление и борьба, — приводит слова Медведева РИА Новости.

Также гендиректор петербуржцев заметил, что по его мнению, «Зенит» победил «Крылья» совершенно заслуженно.

Как ранее писал NEWS.ru, первый гол в этой встрече забил форвард самарцев Максим Глушенков на 44-й минуте. Во втором тайме нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал два пенальти — на 64-й и 70-й минутах матча.

На 78-й минуте игрок КС Деян Радоньич поразил ворота петербуржцев, однако гол не был засчитан.

После 24 туров в активе «Зенита» 56 очков. Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» с 22 очками её замыкают.