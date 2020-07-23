Гендиректор «Зенита» назвал «Спартак» виновным в падении РФ в рейтинге УЕФА

https://static.news.ru/photo/bdb866b4-cd05-11ea-8e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поражение столичных ЦСКА и «Спартака» в еврокубках негативно повлияло на падение России в рейтинге УЕФА. Об этом заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

По его словам, в последние годы больше всего очков в европейских кубках России принёс «Зенит», а проигрыши ЦСКА и «Спартака» привели к вылету из шестёрки рейтинга УЕФА.

Вот это, на самом деле, не просто плохо, а очень плохо для нашего футбола. Это места в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, — заявил Медведев, сообщает Metaratings.

В этом году российские клубы в еврокубках набрали минимальное количество баллов, которые учитываются в таблице коэффициентов УЕФА. Это самый низкий показатель с сезона-2002/03. Россия потеряла шестое место в рейтинге и в следующем сезоне в еврокубках будут играть пять клубов вместо шести.

Ни один из российских клубов не попал в плей-офф европейских турниров. В групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртые места, такое же место занял ЦСКА в группе Лиги Европы, «Краснодар» оказался третьим. «Арсенал» и «Спартак» не прошли через квалификацию Лиги Европы.

NEWS.ru писал, что в 30-м туре РПЛ «Зенит» вторым составом победил «Ростов».