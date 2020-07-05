Гендиректор «Уфы»: с арбитром Лапочкиным у нас нет химии

https://static.news.ru/photo/fb586f9c-beea-11ea-bc77-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: facebook.com/fcufa.pro

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала».

Во время матча с поля был удалён защитник «Уфы» Йонуц Неделчару, а в добавленное к матчу время судья не стал назначать пенальти в ворота «Урала».

По этим двум моментам мне хочется посмотреть побольше повторов. Я скажу так, что с Лапочкиным у нас статистика очень плачевная, видимо, химии никакой нет, — цитирует Газизова ТАСС.

Гендиректор клуба также назвал Лапочкина неудобным для «Уфы» арбитром.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом», матч завершился со счётом 1:1. Хозяева матча остались в меньшинстве на 65-й минуте матча: защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру получил вторую жёлтую за грубую игру. Спустя минуту гости забили мяч — отличился полузащитник «Урала» Отман эль-Кабир. На последней минуте матча защитник уфимской команды Денис Терентьев спас команду от поражения, сравняв счёт.