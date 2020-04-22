Футболист «Ливерпуля» Мане хочет перейти в «Реал»

https://static.news.ru/photo/648980e4-8473-11ea-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Terry Donnelly/Global Look Press

Сенегальский нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане хочет перейти в испанский «Реал».

Футболист хочет поработать с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, при том Мане недоволен наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, сообщает France Football.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, в составе команды он в 2019 году стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мане пожертвовал €45 тысяч на борьбу с коронавирусом в Сенегале. Он увидел растущее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на своей родине и решил сделать пожертвование,