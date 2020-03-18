Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане пожертвовал €45 тысяч на борьбу с коронавирусом в Сенегале.
Мане является уроженцем Сенегала. Он увидел растущее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на своей родине и решил сделать пожертвование, сообщает BBC со ссылкой на агента футболиста.
На сегодняшний день в Сенегале зарегистрировано 27 случаев заражения.
Ранее итальянский футбольный клуб «Ювентус» пожертвовал нуждающимся три тонны продуктов, предназначавшихся для матча Кубка Италии с «Миланом», который был перенесён из-за вспышки коронавируса в стране, писал NEWS.ru.
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