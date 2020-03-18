https://static.news.ru/photo/74a0dc72-68fb-11ea-83f8-fa163e074e61_660.jpg Садио Мане Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане пожертвовал €45 тысяч на борьбу с коронавирусом в Сенегале.

Мане является уроженцем Сенегала. Он увидел растущее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на своей родине и решил сделать пожертвование, сообщает BBC со ссылкой на агента футболиста.

На сегодняшний день в Сенегале зарегистрировано 27 случаев заражения.

Ранее итальянский футбольный клуб «Ювентус» пожертвовал нуждающимся три тонны продуктов, предназначавшихся для матча Кубка Италии с «Миланом», который был перенесён из-за вспышки коронавируса в стране, писал NEWS.ru.