Итальянский футбольный клуб «Ювентус» пожертвовал нуждающимся три тонны продуктов, предназначавшихся для матча Кубка Италии с «Миланом», который был перенесён из-за вспышки коронавируса в стране.
О благотворительной акции клуба сообщает Tuttosport.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ответный матч полуфинала Кубка Италии между футбольным клубом «Наполи» и миланским «Интером» перенесён из-за распространения коронавируса в стране. Также был перенесён другой ответный матч полуфинала турнира между туринским «Ювентусом» и «Миланом», который должен был пройти 4 марта в Турине.
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