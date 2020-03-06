https://static.news.ru/photo/7a5e267c-5fca-11ea-973d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» пожертвовал нуждающимся три тонны продуктов, предназначавшихся для матча Кубка Италии с «Миланом», который был перенесён из-за вспышки коронавируса в стране.

О благотворительной акции клуба сообщает Tuttosport.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ответный матч полуфинала Кубка Италии между футбольным клубом «Наполи» и миланским «Интером» перенесён из-за распространения коронавируса в стране. Также был перенесён другой ответный матч полуфинала турнира между туринским «Ювентусом» и «Миланом», который должен был пройти 4 марта в Турине.