https://static.news.ru/photo/ff40bd5c-d634-11e9-91b4-fa163e074e61_660.jpg Александр Шпрыгин Фото: Александр Шпрыгин/vk.com

Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) отстранил бывшего президента Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина от участия в деятельности, связанной с футболом, на два года.

Кроме того, бывший член Исполкома Российского футбольного союза (РФС) заплатит штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков, сообщает пресс-служба организации.

Шпрыгин признан виновным в нарушении статьи 22 кодекса (дискриминация и диффамация) комитета по этике ФИФА. Сообщается, что в ходе следствия рассматривались различные заявления в прессе, а также материалы, которые были опубликованы главой ВОБ в социальных сетях в 2014 и 2015 годах.

ВОБ Шпрыгин возглавлял с 2007 по 2016 год.

В июле 2018 года ФИФА начала расследование против России из-за слов экс-лидера болельщиков «Спартака» Ивана Катанаева, рассказавшего о том, как в 2009 году билеты на матч с Германией оказались в руках у спекулянтов. Катанаев заявил, что четыре тысячи билетов, которые должны были разыграть между фанатами, «распилили» пополам. Для того чтобы скрыть обман, по его словам, индивидуальные номера болельщиков продублировали. Всего перед игрой РФС выдал Всероссийскому объединению болельщиков (ВОБ) 20 тысяч билетов, писал News.ru.