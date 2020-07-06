Федун переведёт Цорна на другую должность в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/6ab8a134-bf74-11ea-81ea-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассматривает возможность изменить полномочия нынешнего генерального директора команды Томаса Цорна.

Со следующего сезона Цорн может перейти на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба. По сообщению Sport24, им станет бывший менеджер Александр Жирков.

«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги сезона-2019/20 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Ранее Федун написал письмо первому заместителю министра внутренних дел генерал-полковнику Александру Горовому с просьбой пересмотреть дело фанатов команды из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу, писал NEWS.ru.