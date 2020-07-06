Федун переведёт Цорна на другую должность в «Спартаке»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассматривает возможность изменить полномочия нынешнего генерального директора команды Томаса Цорна.
Со следующего сезона Цорн может перейти на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба. По сообщению Sport24, им
«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги сезона-2019/20 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Ранее Федун написал письмо первому заместителю министра внутренних дел генерал-полковнику Александру Горовому с просьбой пересмотреть дело фанатов команды из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу, писал NEWS.ru.
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