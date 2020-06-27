Федун отреагировал на задержания фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

https://static.news.ru/photo/c8c2ced2-b87e-11ea-ad5d-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о задержании лидеров фанатского движения «красно-белых» перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

Не понимаю, что происходит. Мы обращались в органы, ответа не получили, — цитирует Федуна «Чемпионат».

Ранее NEWS.ru писал, что перед матчем между московским «Спартаком» и «Уфой» 27 мая в Москве задержали двух лидеров фанатского движения «красно-белых». Об этом в социальных сетях сообщили члены фан-движения «народной» команды. Отмечается, что полицейские задержали Михаила по прозвищу Департант и Амира Хуслютдинова по прозвищу Профессор. Как утверждают члены фанатского сообщества, «красно-белых» лидеров задержали за выражение гражданской позиции.

Федун уже написал письмо первому заместителю министра внутренних дел генерал-полковнику Александру Горовому с просьбой пересмотреть дело фанатов команды из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу.