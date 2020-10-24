Фаттахов ушёл с должности коммерческого директора «Локомотива»

Марат Фаттахов покидает должность коммерческого директора «Локомотива», следует из сообщения пресс-службы клуба.
Мы благодарим Марата за многолетнюю работу, желаем успехов в дальнейшей карьере и во всех его начинаниях! — говорится в сообщении.
Фаттахов работал в «Локомотиве» более 23 лет. Он пока не рассказал, почему принял такое решение.
Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.