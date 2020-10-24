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Футбол

Фаттахов ушёл с должности коммерческого директора «Локомотива»

19:24, 24 октября 2020
Марат Фаттахов Марат Фаттахов Фото: fclmnews.ru

Марат Фаттахов покидает должность коммерческого директора «Локомотива», следует из сообщения пресс-службы клуба.

Мы благодарим Марата за многолетнюю работу, желаем успехов в дальнейшей карьере и во всех его начинаниях! — говорится в сообщении.

Фаттахов работал в «Локомотиве» более 23 лет. Он пока не рассказал, почему принял такое решение.

Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.

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