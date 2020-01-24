https://static.news.ru/photo/8afeb4be-3ea1-11ea-bb65-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcenisey/instagram

Болельщики красноярского футбольного клуба «Енисей» обратились к руководству клуба и края в стиле фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Фанаты команды недовольны текущим положением дел и против отставки тренера Юрия Газзаева. По их мнению, в его увольнении виноваты в том числе директор клуба Алексей Ивахов и министр спорта края Павел Ростовцев, к которым они обращаются.

Юрий Газзаев готовит «Енисей» к Премьер-лиги, но его всё равно хотят убрать. Как же так? — написали болельщики на баннерах.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Енисей» Юрий Газзаев заявил, что в ближайшее время покинет Красноярск, писал NEWS.ru.