Болельщики красноярского футбольного клуба «Енисей» обратились к руководству клуба и края в стиле фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Фанаты команды недовольны текущим положением дел и против отставки тренера Юрия Газзаева. По их мнению, в его увольнении виноваты в том числе директор клуба Алексей Ивахов и министр спорта края Павел Ростовцев, к которым они обращаются.
Юрий Газзаев готовит «Енисей» к Премьер-лиги, но его всё равно хотят убрать. Как же так? — написали болельщики на баннерах.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Енисей» Юрий Газзаев заявил, что в ближайшее время покинет Красноярск, писал NEWS.ru.
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