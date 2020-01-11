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Руководство испанского футбольного клуба «Малага» уволило с поста главного тренера из-за интимного видео с его участием, которое было опубликовано в Интернете.

В заявлении на официальном сайте «Малаги» отмечается, что инцидент нанёс серьёзный ущерб имиджу клуба. До объявления нового тренера командой будет руководить Серхио Пелликер, который ранее был помощником главного тренера. Ранее...