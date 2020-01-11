Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгений Алдонин вошёл в тренерский штаб «Торпедо».
Контракт Алдонина с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба «Торпедо».
Мне очень приятно оказаться в таком именитом клубе, как «Торпедо», в тренерский штаб которого входит Сергей Игнашевич — мой давний друг и партнёр по ЦСКА. Постараюсь плодотворно и конструктивно работать, чтобы сделать команду сильнее, — прокомментировал своё назначение Алдонин.
Ранее футбольный клуб «Рубин» официально объявил о том, что Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб казанской команды, писал NEWS.ru.
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