https://static.news.ru/photo/27650e1a-d625-11e9-9ce5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Смертин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин выразил поддержку школьнику Прохору Ильиных, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего кумира Златана Ибрагимовича.

Прохор, я тоже из Сибири и всю жизнь носил длинные волосы, и именно таким меня запомнили болельщики по всему миру. 10 октября наша сборная сыграет с Шотландией, приходи, будем болеть. Всем мир, футбол и длинные волосы, — сказал Смертин в видеообращении, которое опубликовано в Instagram-аккаунте сборной России по футболу.

Экс-игрок сборной России по футболу Смертин играл в чемпионате Франции за «Бордо» и Англии за «Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэм».

Ранее, как писал News.ru, директор и завуч школы № 4 города Сосновоборска Красноярского края сделали замечание ребёнку из-за причёски. Школьник хотел быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. Он сбрил волосы на висках и обесцветил оставшиеся. В администрации школы увидели в причёске мальчика стиль «гитлерюгенд» и пригрозили перевести его на домашнее обучение. На конфликт отреагировали в Минпросвещения России. В ведомстве заявили, что учителя не могут выгонять учащихся с урока из-за причёски.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, главный тренер «Локомотива» и ещё ряд спортсменов выразили поддержку школьнику, писал News.ru.