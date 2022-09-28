Экс-футболисту сборной России, бронзовому призеру Евро-2008 пришла повестка Экс-футболисту сборной России Динияру Биллялетдинову пришла повестка в военкомат

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Динияр Билялетдинов

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Об этом «Р-Спорту» сообщил отец футболиста Ринат Билялетдинов.

Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка, — сказал Билялетдинов-старший.

Он добавил, что его сын сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали по ошибке. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов бы не было, а пока президент установил частичную, все должно быть по закону.

В этом сезоне 37-летний Билялетдинов играет в Медиалиге за команду РФС «Наши Парни».

Ранее в среду, 28 сентября, стало известно, что в Минспорте разрабатывают программу по защите спортсменов от мобилизации.

27 сентября чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации.

Двумя днями ранее боец смешанного стиля Мариф Пираев уехал из России, так как ему пришла повестка в военкомат