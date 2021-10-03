Фанаты «Спартака» рассказали о событиях в перерыве во время матча в Грозном

Два фаната «Спартака», присутствовавшие в Грозном 3 октября на мачте 10-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», рассказали NEWS.ru о событиях, которые произошли на стадионе во время перерыва между таймами. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что якобы бойцы полка Кадырова избили нескольких болельщиков.

Ребята в стельку пьяные были: покурили в туалете, хотя это запрещено, потом начали пререкаться с бойцами. Ну и там немного потолкались, — рассказал один из фанатов.

Он не слышал, были ли со стороны пьяных болельщиков какие-либо выкрики про Аллаха или нет, о которых говорили бойцы полка Кадырова.

Другой фанат также подтвердил, что те болельщики, которых увезли, были в состоянии сильного алкогольного опьянения. По его словам, один из них начал «орать про Аллаха», после чего в отношении него бойцы применили грубую физическую силу. Однако собеседник NEWS.ru не уточнил, что именно прокричал мужчина.

Дальнейшая судьба двух побитых футбольных фанатов, увезённых бойцами полка Кадырова, остаётся неизвестной.

Инцидент произошёл во время матча «Ахмат» — «Спартак», в перерыве между таймами. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 1:0.