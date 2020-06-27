«Динамо» получило разрешение сыграть с ЦСКА основным составом

https://static.news.ru/photo/184563c4-b858-11ea-83e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Динамо» получил разрешение сыграть 27 июня против столичного ЦСКА основным составом во втором календарном матче после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ). Игры были приостановлены в марте на фоне пандемии коронавируса.

Сезон возобновили 19 июня. Через два дня «Динамо» должно было сыграть с «Краснодаром». Однако в стане «бело-голубых» объявили, что у трёх игроков клуба диагностировали коронавирус. Инфекцию обнаружили у Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Матч по согласованию сторон перенесли на резервную дату — 19 июля.

После этого, с 16 июня, столичные футболисты сели на карантин. Позднее стало известно, что особые предписания по грядущей встрече с «армейцами» для «Динамо» должен выдать Роспотребнадзор. Об этом сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

В день игры с ЦСКА игроки «бело-голубых» получили разрешение выйти на поле в основном составе. Заразившиеся спортсмены играть не будут. Сообщение об игре «основой» появилось на официальной странице «Динамо» в Twitter. Ответное сообщение пришло с аккаунта ЦСКА. «Красно-синие» написали: «Отличные новости! До встречи на поле».

Игра начнётся в 19:00 на «ВТБ Арене». «Динамо» после 22 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Проведший на одну игру больше ЦСКА с 36 очками располагается на пятой позиции.

Ранее руководство РПЛ и РФС провело совещание с руководителями клубов и представителями медицинских штабов. Представители клубов проголосовали за исключение из регламента правила минимального количества игроков в заявке на матч (16 полевых и 2 вратаря), также команду не будут исключать из турнира за повторную неявку на матч. Помимо этого, теперь внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

После возобновления чемпионата из-за заражения игроков основной состав «Ростова» не смог выйти на матч с «Сочи». Однако соперники ростовчан отказались от переноса матча. В итоге против «основы» сочинцев вышли молодые игроки из академии «Ростова». Матч закончился со счётом 10:1 в пользу «Сочи». Однако лучшим игроком матча признали вратаря «Ростова» Дениса Попова, совершившего рекордные 15 «спасений» и отбившего пенальти.

На игру с «Арсеналом» ростовчане выйдут в основном составе.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что матч 24-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в оренбургской команде.