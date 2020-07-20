«Динамо» добилось победы над «Краснодаром» в матче РПЛ

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Футболисты московского «Динамо» одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:0 в отложенном гостевом матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первоначально встреча должна была состояться 21 июня, однако из-за обнаружения коронавируса у трёх игроков «Динамо» игру пришлось перенести на 19 июля. Забитыми мячами отличились Вячеслав Грулёв (27-я минута) и бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо (90-я минута).

Примечательно, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов на 17-й минуте матча получил красную карточку за фол последней надежды и был удалён с поля. Московский клуб одержал третью победу подряд и теперь почти гарантированно завершит сезон на шестом месте в турнирной таблице — после 29 туров «Динамо» набрало 41 очко.

В следующем туре чемпионата России, который станет последним в сезоне-2019/20, 22 июля состоится матч между «Динамо» и «Оренбургом». «Краснодар» после 29 матчей занимает третье место, набрав 49 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» в 29-м туре Российской премьер-лиги в гостях обыграло «Уфу» со счётом 1:0.

Игра проходила в целом в равной борьбе, обе команды имели моменты, однако весь первый тайм и большую часть второго на табло оставались нули. На 78-й минуте мяч в штрафной «Уфы» попал в руку защитника хозяев Александра Сухова. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Жоазиньо.