Московский футбольный клуб ЦСКА отзаявил ряд игроков, среди которых полузащитник Дмитрий Ефремов, проходящий лечение после тяжёлой травмы.
Как сообщает сайт Российской премьер-лиги (РПЛ), также отзаявлены игроки молодёжного состава: полузащитник Хасан Ташаев, защитник Данил Савиных, нападающий Тимур Осмоловский и вратарь Максим Едапин.
Как сообщалось, полузащитнику ЦСКА Ефремову после матча со «Спартаком» был диагностирован разрыв двух связок правого коленного сустава — медиальной и передней крестообразной и в нынешнем сезоне уже не сыграет, писал NEWS.ru.
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