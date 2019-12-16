https://static.news.ru/photo/d2eda1fa-20a0-11ea-932f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА отзаявил ряд игроков, среди которых полузащитник Дмитрий Ефремов, проходящий лечение после тяжёлой травмы.

Как сообщает сайт Российской премьер-лиги (РПЛ), также отзаявлены игроки молодёжного состава: полузащитник Хасан Ташаев, защитник Данил Савиных, нападающий Тимур Осмоловский и вратарь Максим Едапин.

Как сообщалось, полузащитнику ЦСКА Ефремову после матча со «Спартаком» был диагностирован разрыв двух связок правого коленного сустава — медиальной и передней крестообразной и в нынешнем сезоне уже не сыграет, писал NEWS.ru.