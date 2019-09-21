https://static.news.ru/photo/b720a034-dd67-11e9-b02a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

Проходившая на поле «армейцев» встреча завершилась со счётом 3:2. У «Краснодара» оба мяча забил шведский легионер Маркус Берг во втором тайме. Однако москвичи отправили мяч в ворота трижды уже в первой половине встречи. На 32-й минуте пенальти реализовал хорват Никола Влашич. Фёдор Чалов забил второй гол на 37-й минуте. Наконец, Влашич оформил дубль на 41-й минуте.

ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице с 22 очками. У «Краснодара» 20 очков, он занимает четвёртое место.

Ранее в воскресенье, 22 сентября, московский «Локомотив» обыграл «Тамбов» 3:2 благодаря голу португальского легионера Эдера, сообщал News.ru.