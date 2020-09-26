Черчесов вызвал в сборную Кутепова и Жирова на матчи Лиги Наций

https://static.news.ru/photo/00bc4bb4-0178-11eb-9220-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал для подготовки на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА с Турцией и Венгрией и на контрольную игру со Швецией 25 футболистов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Среди вратарей числятся Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо», Москва).

Защитниками, которые вызваны для подготовки к играм, стали Илья Кутепов, Георгий Джикия ( оба — «Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Александр Жиров («Зандхаузен», Зандхаузен), впервые вызванный в национальную команду.

Среди приглашённых полузащитников числится Далер Кузяев, который был заявлен на прошедшие игры против Сербии и Венгрии и продолжает находиться без клуба и полноценной игровой практики. Другие хавбеки: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак», Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Антон Миранчук ( «Локомотив», Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов», Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия», Валенсия), Даниил Фомин («Динамо», Москва).

Главный тренер сборной также пригласил троих нападающих. Ими стали: Артём Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Соболев («Спартак», Москва), Фёдор Смолов («Локомотив», Москва).

Матч Лиги наций УЕФА с Турцией состоится 11 октября в Москве в 21:45 по московскому времени. С Венгрией встреча пройдёт 14 октября в Москве также в 21:45. Контрольная игра со Швецией пройдёт 8 октября в Москве в 19:30 по московскому времени.

Ранее член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин заявил, что болельщики на матчах под эгидой организации могут появиться не раньше ноября, писал NEWS.ru.