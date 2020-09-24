В УЕФА допустили возвращение болельщиков на трибуны в ноябре

https://static.news.ru/photo/1137419e-fe8d-11ea-bff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин заявил, что болельщики на матчах под эгидой организации могут появиться не раньше ноября.

24 сентября в Будапеште прошло заседание исполкома Cоюза, предваряющее матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей», который состоится в столице Венгрии в этот же день. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш-Арена», вмещающем около 67 тысяч человек. Трибуны будут заполнены на 30% от этого числа из-за связанных с COVID-19 ограничений.

Сорокин уточнил, что Лига наций (турнир сборных стран Европы) пока будет играться без зрителей в любом случае. Решение по клубным состязаниям во многом зависит от того, как пройдёт игра в Будапеште, передаёт ТАСС.

Очень многое будет зависеть от того, как пройдет сегодняшний матч. Он является своего рода водоразделом. Если всё в порядке, то теоретически можно начать обсуждение возврата к матчам со зрителями. Обсуждение возможно в ноябре. На октябрь пока всё остается как есть, — отметил член исполкома УЕФА.

Как передавал NEWS.ru, глава УЕФА Александер Чеферин по итогам заседания исполкома объявил, что в сезоне-2020/21 будет действовать правило пяти замен.