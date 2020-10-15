Черчесов и Сёмин поделились своими фотографиями для выставки

https://static.news.ru/photo/b51a4352-0f94-11eb-b4d5-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выставка, посвящённая великим российским спортивным наставникам, открылась в парке «Сокольники» накануне Международного дня тренера, который отмечается 30 октября.

Фотографиями из личных архивов для экспозиции поделились Станислав Черчесов, Юрий Сёмин, Гаджи Гаджиев, Валерий Непомнящий (все — футбол), Владимир Крикунов (хоккей), Эдуард Кравцов (бокс) и Алексей Вербов (волейбол), сообщает «РБ-Спорт». Выставка пройдет с 15 по 30 октября.

В марте 2020 года главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС), который рассчитан до 30 декабря 2022 года, писал NEWS.ru. Под руководством Черчесова сборная успешно выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, а также вышла на чемпионат Европы-2020, где на групповой стадии сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.