Чемпионат Азербайджана по футболу досрочно завершён из-за коронавируса

Исполком Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) принял решение досрочно завершить чемпионат страны из-за продления запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.
АФФА объявила, что итоги сезона будут признаны по текущему положению команд в турнирной таблице. Таким образом, победу одержал «Карабах», второе место занял «Нефтчи», третье — «Кешля», сообщает пресс-служба АФФА.
Для «Карабаха» это чемпионство стало восьмым в истории.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола сообщил, что клуб подал иск против Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) после принятия решения о досрочном завершении сезона. Позже руководство «Лиона» выступило с предложением возобновить чемпионат в формате плей-офф.
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