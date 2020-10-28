«Челси» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0

https://static.news.ru/photo/09ee2d20-195a-11eb-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ChelseaFC

«Краснодар» проиграл «Челси» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды встретились в Краснодаре на одноимённом стадионе. Игра завершилась со счётом 0:4.

Судья назначил пенальти в ворота «Краснодара» уже на 14-й минуте. Полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал 11-метровый.

На 37-й минуте нападающий гостей Каллум Хадсон-Одои открыл счёт. Он принял передачу в штрафной «Краснодара», развернулся и пробил низом — мяч от рук Матвея Сафонова залетел в ворота. Форвард «Челси» Тимо Вернер забил «Краснодару» второй гол на 76-й минуте, реализовав пенальти.

Третий гол «синих» забил Хаким Зиеш на 79-й минуте. В добавленное время Кристиан Пулишич отправил четвёртый мяч в ворота «быков».

Таким образом, «Челси» набрал четыре очка и вышел на первое место в группе Е. «Краснодар» (1) занимает последнее место в группе.

Как писал NEWS.ru, в связи с наступлением осенне-зимнего периода и сокращением светового дня с 13-го тура Российской премьер-лиги футболисты будут играть специальным зимним мячом.